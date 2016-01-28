Джемилев прокомментировал обвинения "властей" оккупированного Крыма в его адрес и заочный арест

Он рассказал в интервью "Голосу Америки", что внимательно прочитал постановление о возбуждении дела и взятии его под стражу.

Что касается обвинения в хранении патронов, Джемилев заявил, что в российском и украинском законодательствах для их приобретения отдельного разрешения не требуется – достаточно показать разрешение на приобретение.

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Касательно второго обвинения - незаконного пересечения границы, лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что хотел возвратиться домой. "Они же не дали мне в руки какой-нибудь скрепленный печатями документ о том, что мне запрещено, наоборот – «Russia Today» сразу же после того, как поднялся шум из-за их запрета моего въезда на территорию Крыма, заявила, что такого решения не было, Мустафа Джемилев это придумал для того, чтобы себе сделать пиар, пожалуйста, он может проходить", - рассказал Джемилев.

При этом он подытожил, что все обвинения "властей" Крыма направлены на то, чтобы не пустить его домой.

Напомним, суд оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Также он объявлен в розыск.

Ранее оккупационные власти Крыма запретили ему въезд на полуостров на 5 лет.