Эксперт: у пищепрома Украины огромный потенциал

Правительство Украины должно содействовать углублению переработки сырья в Украине и расширению рынков сбыта продукции.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН вице-президент ВОО «Союз производителей пищевой промышленности Украины», председатель Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ) Владимир ДЕМЧАК.

В.ДЕМЧАК сообщил, что сегодня в Украине есть много успешных предприятий, но в тоже время условия в государстве такие, что не дают возможности полностью раскрыть потенциал пищевой промышленности страны.

«Потенциал намного выше. Украинская пищевая промышленность может давать 30-35%, а может и больше, ВВП страны… Но на самом деле есть проблемы ... очень низкая глубина переработки сельскохозяйственного сырья, которое выращивается в Украине», - сказал В.ДЕМЧАК.

«По сути дела, политика государства должна быть такой, которая бы содействовала углублению переработки сырья тут на месте, в Украине, или на тех предприятиях, которые будут принадлежать нашим бизнесам на других рынках», - отметил он.

Кроме того, подчеркнул В.ДЕМЧАК, «мы должны иметь содействие государства в борьбе за другие рынки, потому что потенциал Украины таков, что мы можем произвести столько продукции, что продать можем в десятки и сотни стран мира.

По мнению В.ДЕМЧАКА, если эти вопросы будут решены, выиграют все – будут созданы рабочие места, хорошие зарплаты, будут налоги в государственный бюджет и так далее.