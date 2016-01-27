После заявлений Путина о Ленине в Донецке попытались взорвать памятник "вождю" (фото)

Как передают "Новости Донбасса", "заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин в связи с этим признал, что в Донецке "пустили корни" террористы.

"Была ли это диверсионная группа? Я называю их теперь не диверсионная, а террористическая группа. Ни для кого не секрет, что они здесь находятся и пустили корни", - сказал он.

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По его словам, как активное вещество взрывного устройства они могли использовать тротил или пластид.

"Я не могу сказать точно об эквиваленте, я не специалист. Единственное, что могу заявить, что это что-то из тротила, потому что пока не нашли никаких металлических осколков. Это может быть также и пластид, и если это пластид, то объем закладки был небольшой", - сказал один из лидеров боевиков.

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У самого памятника есть повреждение только пятки на правой ноге. Отмечается, что при взрыве памятника на площади Ленина никто не пострадал.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин достаточно резко высказался в адрес Ленина. В частности, 21 января он заявил, что идеи Ленина привели в итоге к развалу Советского союза. Вчера же российский лидер заявил, что нужно по-другому взглянуть на идеи Ленина, в частности на идею полного равноправия республик с правом выхода из Советского союза, ставшей "миной замедленного действия под здание нашей государственности".