Буш про нефть, сланцы, Аляску и Саудовскую Аравию

США располагают запасами сланцевой нефти, которые позволят значительно увеличить нефтедобычу внутри страны и равны объемам импорта в течение ста лет, заявил Джордж Буш в еженедельном субботнем радиообращении к нации.

"Мы должны расширить добычу американской нефти, использовав необычайный потенциал сланцевой нефти", - заявил президент США, сообщив, что "одно только крупное месторождение (сланцевой нефти) в районе западных Скалистых гор равно всему сегодняшнему объему импорта нефти в течение 100 лет".

Сланцевая нефть (oil shale) - жидкие углеводороды, получаемые с помощью пиролиза из горючих (нефтяных) сланцев.

Буш также заявил о необходимости расширить нефтедобычу на океанском шельфе, где принадлежащие США запасы, по оценкам экспертов, "соответствуют текущему уровню добычи в течение почти десяти лет".

Кроме этого, сообщил глава Белого дома, США "должны расширить производство американской нефти, разрешив добычу на севере Аляски".

На Аляске "Америка сможет добыть, по оценкам, 10 миллиардов баррелей нефти, что примерно равно импорту нефти из Саудовской Аравии в течение двух десятилетий", - цитирует Буша РИА "Новости".

Президент призвал Конгресс США отменить запрет на бурение в Арктике и существующий с начала 1980-х годов мораторий на нефтедобычу на океанском шельфе, а также разрешить добычу сланцевой нефти.

Напомнив о том, что в течение последних 30 лет в США не было построено ни одного нефтеперегонного завода, из-за чего стране приходится импортировать "миллионы баррелей полностью очищенного бензина", президент призвал к расширению нефтеперерабатывающего потенциала страны путем строительства новых предприятий.

В своем субботнем радиообращении Буш фактически повторил главные тезисы своей инициативы по энергетике, с которой он выступил ранее в Белом доме.

Руководители обеих палат Конгресса тогда немедленно отвергли призыв президента, обвинив Буша в том, что его энергетическая инициатива направлена на обеспечение интересов "большой нефти" - группы крупнейших нефтяных компаний США.

Буш должен "прекратить выдвигать все те же старые идеи, призванные набить карманы "большой нефти", и должен работать вместе с демократами над тем, чтобы снизить нашу зависимость от нефти, инвестировать в возобновляемые источники энергии, пресечь чрезмерные спекуляции и дать отпор странам, вступающим в заговор с целью нажиться за счет американских потребителей", говорится в заявлении лидера сената США сенатора-демократа Гарри Рида, распространенном после обнародования инициативы Буша.