РФ не нашла нарушений в расследованиях гибели своих 159 военных в боях на Донбассе

Об этом сообщает РБК.

Сотрудники Главной военной прокуратуры, надзиравшие за проверками и уголовными делами по фактам гибели 159 военнослужащих в период с 1 января 2014 года по 30 июля 2015 года, ​​не выявили нарушений законодательства и подтвердили законность принятых решений.

Это следует из ответа начальника 3-го управления надзора ГВП генерал-майора юстиции Максима Топорикова председател​​ю комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Сергею Кривенко.

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"Обстоятельства гибели российских военнослужащих из числа указанных в вашем обращении проверены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом. Органами военной прокуратуры установлен и осуществлен надзор за исполнением законодательства при проведении проверок и расследовании уголовных дел. Законность принятых решений проверена. Оснований к их отмене не усматривается", - пишет Топориков в ответе Кривенко.

Прокуратура также подчеркивает, что надзорное ведомство не выявило случаев нарушения прав и несоблюдения социальных гарантий в отношении семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В декабре Кривенко обратился в Следственный комитет и Главную военную прокуратуру с просьбой проверить информацию о гибели 159 российских военных в период с 1 января 2014 года по 30 июля 2015 года. К своему обращению правозащитник приложил поименный список погибших с указанием воинских частей — такие данные стали результатом самостоятельного исследования Кривенко. Среди них 98 случаев гибели военных, о проверке или расследовании которых не сообщало ни одно ведомство. Чаще всего в таких случаях речь идет о погибших, чья смерть датируется августом-сентябрем 2014 года.

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Кривенко назвал ситуацию с гибелью военных именно во второй половине 2014 года аномальной. За эти шесть месяцев российская армия потеряла по меньшей мере 108 человек (68% от общего количества за полтора года). В подавляющем большинстве случаев (80%) отсутствует ясная информация об обстоятельствах смерти и проверке следователями или органами военной прокуратуры фактов гибели.

Именно на конец лета и начало осени 2014 года пришелся пик сообщений о гибели российских военнослужащих в конфликте на юго-востоке Украины. В сентябре 2014 года "РБК" направил в Минобороны запрос со списком более чем из десяти военных из пяти воинских частей и просьбой объяснить их гибель и возможное участие в боевых действиях на Донбассе. Однако ведомство не ответило. На федеральных телеканалах тогда же появились сюжеты о погибших военных-добровольцах, бравших отпуска, чтобы помочь "ополчению" на Донбассе.

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По словам Кривенко, самое главное для правозащитников - добиться соблюдения прав военных и членов их семей на объективное расследование обстоятельств их гибели (неважно, на учениях или во время боевых действий), а также при необходимости привлечь виновных к ответственности. В своем обращении Кривенко ссылается на рекомендации комитета министров Совета Европы государствам-членам по защите прав военнослужащих, принятые в 2010 году.

Из СКР ответ в СПЧ пока не пришел, сказал Кривенко. Ответ из прокуратуры он считает малосодержательным: правозащитник рассчитывал получить разъяснения по каждому конкретному случаю гибели военных.