В Днепропетровске на взятке задержали прокурора (видео)

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией задержала на взятке прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровска.

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