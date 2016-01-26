В Днепропетровске на взятке задержали прокурора (видео)

12:01, 26 января 2016
Общество
1397

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией задержала на взятке прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровска.

youtube.com

Младший советник юстиции требовала деньги от местного жителя за закрытие уголовного производства относительно подделки им документов.

Правоохранители задержали вымогательницу "на горячем" во время получения 1 тысячи долларов США.

Читайте такжеВ Харькове СБУ задержала на взятке судью

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других фактов противоправной деятельности злоумышленницы.

Читайте такжеВ Краматорске руководитель миграционной службы вымогал взятки за восстановление паспортов Украины

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter