В Днепропетровске на взятке задержали прокурора (видео)
12:01, 26 января 2016Общество
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Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией задержала на взятке прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровска.
В Днепропетровске на взятке задержали прокурора / youtube.com
Младший советник юстиции требовала деньги от местного жителя за закрытие уголовного производства относительно подделки им документов.
Правоохранители задержали вымогательницу "на горячем" во время получения 1 тысячи долларов США.
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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других фактов противоправной деятельности злоумышленницы.
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