Суд над Савченко отклонил 11 ходатайств защиты – адвокаты

Об этом сообщили адвокаты захваченной украинки, передает Радио Свобода.

Среди отклоненных были ходатайство приобщить к материалам дела показания экспертов, которые анализировали видеозаписи с Савченко в плену боевиков, которые свидетельствуют о том, что она была уже в плену, на время инкриминируемой ей гибели российских журналистов и следовательно не может быть причастной к этому, или ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей других украинских военных, попавших в плен вместе с Савченко.

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«Сегодняшний день был феерический, потому что нам отказали во всем, – прокомментировал Радио Свобода результаты судебного заседания адвокат Илья Новиков. – В предыдущие дни хоть что-то незначительное сделать давали, но сегодня, видимо, решили показать, что «пора закругляться» и все наши усилия им надоели».

По словам адвокатов, саму Савченко должны допросить на заседании суда 1 февраля, и до этого времени защита подготовил для суда «несколько сюрпризов».

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В частности, сказал Новиков, хотя суд не хочет видеть никого из свидетелей, он их все-таки увидит, «возможно, даже более неприятных для них, чем те, которых мы сегодня просили вызвать».

«Завершение процесса будет ударным. Всю эту неделю и начало следующей мы будем забивать все гвозди, которые осталось забить, – добавил он.