Суд над Савченко отклонил 11 ходатайств защиты – адвокаты
Суд в Донецке Ростовской области России, который рассматривает дело украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, отклонил одиннадцать ходатайств ее защиты.
Об этом сообщили адвокаты захваченной украинки, передает Радио Свобода.
Среди отклоненных были ходатайство приобщить к материалам дела показания экспертов, которые анализировали видеозаписи с Савченко в плену боевиков, которые свидетельствуют о том, что она была уже в плену, на время инкриминируемой ей гибели российских журналистов и следовательно не может быть причастной к этому, или ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей других украинских военных, попавших в плен вместе с Савченко.
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«Сегодняшний день был феерический, потому что нам отказали во всем, – прокомментировал Радио Свобода результаты судебного заседания адвокат Илья Новиков. – В предыдущие дни хоть что-то незначительное сделать давали, но сегодня, видимо, решили показать, что «пора закругляться» и все наши усилия им надоели».
По словам адвокатов, саму Савченко должны допросить на заседании суда 1 февраля, и до этого времени защита подготовил для суда «несколько сюрпризов».
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В частности, сказал Новиков, хотя суд не хочет видеть никого из свидетелей, он их все-таки увидит, «возможно, даже более неприятных для них, чем те, которых мы сегодня просили вызвать».
«Завершение процесса будет ударным. Всю эту неделю и начало следующей мы будем забивать все гвозди, которые осталось забить, – добавил он.