Во Львове возле дома экс-регионала прогремел взрыв

Как сообщил ZAXID.NET депутат Львовского городского совета и председатель ОО «Варта1» Игорь Зинкевич, по предварительным данным, взорвался пакет, который подбросили под прицеп автомобиля.

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На месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что в результате взрыва никто не пострадал, лишь незначительные повреждения претерпел дом и припаркованный рядом автомобиль.

Напомним, Олег Баляш - бывший регионал, был депутатом Львовского облсовета 5-го и 6-го созывов. На выборах 2015 года баллотировался на должность городского председателя Львова от партии «Наш край». Кроме того, он является гендиректором НПП «Гетьман», председателем наблюдательного совета «Окси Банка», ему также принадлежит контрольный пакет акций банка.