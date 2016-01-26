Во Львове возле дома экс-регионала прогремел взрыв

00:26, 26 января 2016
Общество
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Вечером 25 января во Львове во дворе частного жилого дома банкира и экс-депутата облсовета от Партии Регионов Олега Баляша произошел взрыв, в результате чего поврежден дом.

vk.com/govarta1

Как сообщил ZAXID.NET депутат Львовского городского совета и председатель ОО «Варта1» Игорь Зинкевич, по предварительным данным, взорвался пакет, который подбросили под прицеп автомобиля.

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На месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что в результате взрыва никто не пострадал, лишь незначительные повреждения претерпел дом и припаркованный рядом автомобиль.

vk.com/govarta1

Напомним, Олег Баляш - бывший регионал, был депутатом Львовского облсовета 5-го и 6-го созывов. На выборах 2015 года баллотировался на должность городского председателя Львова от партии «Наш край». Кроме того, он является гендиректором НПП «Гетьман», председателем наблюдательного совета «Окси Банка», ему также принадлежит контрольный пакет акций банка.

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