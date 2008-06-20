С 23 июня в Украине подорожают почтовые услуги

В Украине с 23 июня 2008 года вступает в силу Решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (от 10.06.2008 года № 1057, зарегистрировано в Минюсте 12.06.2008 г. № 533/15224) «Об утверждении Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Укрпочты.

По данным НКРС, указанным решением повышен уровень тарифов на услуги по пересылке письменной корреспонденции в пределах Украины и посылок без объявленной ценности массой до 10 кг в страны СНГ в среднем на 40%.

Так, в частности, пересылка простого письма весом до 20 гр. теперь будет стоить 1 грн., в то время, как сегодня стоимость такой услуги составляет 70 коп., пересылка простого письма обойдется в 9,20 грн. (сегодня 6,5 грн.).

Пересылка бандероли весом до 100 гр. после введения новых тарифов будет стоить 1,45 грн., в то время как сегодня эта пересылка стоит 1 грн.