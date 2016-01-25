В школах Сум карантин продлили до 30 января

В Сумах из-за сложной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом карантин в школах, детских садах и заведениях профессионально-технического образования продлен до 30 января включительно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, начальник Сумского городского управления Госсанэпидслужбы Александр Черняк и начальник городского управления образования и науки Антонина Денильченко высказались за то, чтобы приостановить учебно-воспитательный процесс до субботы 30 января включительно, а в пятницу собрать городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и решить, как действовать дальше.

Черняк аргументировал свою позицию тем, что показатели заболеваемости в течение недели дадут некоторое представление о том, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью дальше.

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По информации Черняка, за предыдущую неделю в Сумах зарегистрировали 5929 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, тогда как в межэпидемический период их фиксируют 1,2-1,5 тысячи. Среди больных более 60% – дети. Показатель заболеваемости составляет 219 на 10 тыс. населения, при расчетном 93,3. Пороговый уровень превышен на 207,6 %.

На сегодняшний день госпитализированы 368 жителей города, из них 234 – дети. Тяжелое течение заболевания зарегистрировано у 23 больных. Зарегистрирован 1 летальный случай. В больницах развернуты дополнительные койки для госпитализации больных.

Как сообщал УНИАН, в Сумах с 19 января учебный процесс приостановили в школах и профессионально-технических учебных заведениях, с 20 января – в детских садах. Планировалось, что карантин продлится до 25 января включительно.