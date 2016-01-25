Суд отказался ограничить прокуратуру в сроках расследования дела подозреваемых в убийстве Бузины

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления сегодня огласил Печерский райсуд. Таким образом суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства об ограничении до 9 месяцев расследования производства в отношении Полищука и Медведько. (Расследование длится уже более 8 месяцев).

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“В удовлетворении ходатайства защиты Полищука и Медведько отказать. Постановление обжалованию не подлежит”, - говорится в решении суда.

В комментарии журналистам адвокат обвиняемых Андрей Федур пояснил, что его подзащитные не признают себя виновными и готовы доказывать свою невиновность на судебном заседании с участием присяжных.

Кроме того, Федур назвал странным то, что сразу после задержания Медведько и Полищука в прокуратуре рапортовали, что собраны все доказательства, а теперь заявляют о необходимости продления сроков досудебного расследования до 10 месяцев для сбора доказательств.

“Если прокуратура говорит, что она собрала все доказательства, мы готовы хоть завтра идти в суд и с участием присяжных доказывать невиновность обвиняемых”, - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Медведько и Полищука.

В декабре 2015 года суды изменили Полищуку и Медведько меры пресечения с содержания под стражей круглосуточным домашним арестом.