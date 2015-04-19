В Киеве похоронили журналиста Олеся Бузину (фото)
Бузину похоронили на столичном Берковецком кладбище.
Прощание с журналистом Олесем Бузиной прошло возле дома по улице Дегтяревской, 58 в Киеве.
Отдать дань уважения погибшему пришли около 500 человек, сообщил корреспондент Радио Свобода.
Отпевание погибшего прошло в церкви Живоносного источника Киево-Печерской лавры. Похоронили Бузину на Берковецком кладбище.
16 апреля бывший шеф-редактор газеты «Сегодня» Олесь Бузина был убит около его дома 5 выстрелами. Установлено, что убийцы передвигались на автомобиле Ford Focus темно-синего цвета.
Олесь Бузина известен своими провокационными украинофобскими заявлениями в СМИ. Он является также автором скандальных книг «Воскрешение Малороссии», «Вурдалак Тарас Шевченко», «Верните женщинам гаремы» и других.
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Также Бузина на последних парламентских выборах в 2014 году был кандидатом в народные депутаты Украины по мажоритарному киевскому городскому избирательному округу № 223 от партии «Русский блок».