Партнеры не могут понять, намерена ли Украина становиться членом ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы все без исключения нормы Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" вступали в силу с момента опубликования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Президент вернул этот закон в Верховную Раду с предложением повторно рассмотреть. Президент предлагает сегодня нашим народным избранникам принять закон без каких-либо исключений. Закон в соответствии со взятыми нами обязательствами должен вступить в силу с момента его опубликования. Таковы наши обязательства в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и, безусловно, они должны быть выполнены, - сказал А.ШЛАПАК. – Подписание закона в таком формате (в формате, который был принят ВР и ветирован Президентом) грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства».

Также ШЛАПАК отметил, что с принятием данного закона начали поступать «письма с претензиями» от основных торговых партнеров Украины, которые так и не могут понять, собирается ли Украина становиться членом ВТО и выполнять взятые на себя обязательства».

По его словам, торговые партнеры Украины в ответ на преодоление парламентом вето Президента, хотя, по мнению ШЛАПАКА, это маловероятно, могут предпринять "адекватные действия" – это как требования компенсации за финансовые потери, вызванные принятием Украиной такого закона, так и отзыв подписи с двухсторонних договоров в рамках вступления Украины в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 20 июня В. ЮЩЕНКО ветировал Закон Украины «О внесении изменений в Закон «О Таможенном тарифе Украины».

Справка УНИАН. 3 июня Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" (о приведении в соответствие ставок ввозной пошлины уровню, определенному графиком тарифных обязательств Украины относительно вступления в ВТО на 2008 год).

При этом определено, что закон вступит в силу со дня его опубликования, кроме положений об изменении ставок ввозной пошлины по некоторым товарным позициям (в плане мяса, алкогольных и безалкогольных напитков, какао-порошка и шоколада, автомобилей), отмеченным в абзаце втором раздела II данного закона, которые вступят в силу с 1 января 2009 года).