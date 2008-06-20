ГУБОП ищет покровителей крупного теневого бизнеса на шлаковых отвалах

В Запорожье пресечена незаконная добыча металла на шлаковых отвалах, ежемесячно прибыль дельцов составляла от 2 до 5 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, работники ГУБОП провели спецоперации по противодействию незаконному промыслу на шлаковых отвалах ОАО «Запорожсталь» и ОАО «Днкпроспецсталь» в районе «Средней Балки» Вильнянского района Запорожской области.

По оперативным данным, ежемесячная прибыль «теневых дельцов» от переработки отходов для получения вторичного сырья с дальнейшим его использованием в металлургическом производстве достигает от 2 до 5 млн. долларов.

Ко второму этапу спецоперации ГУБОП МВД были привлечены работники УБОП и УГАИ УМВД Украины в Запорожской области, а также специалисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ОАО «Запорожоблэнерго», областной инспекции Госгорпромнадзора, экологи и др.

Только за одни сутки проверки - 19 июня - за незаконный промысел стражи порядка задержали более 60 человек, которые за денежное вознаграждение с использованием техники нелегально добывали скраб и лом черных и цветных металлов. Среди них несовершеннолетние, ранее осужденные, а также лица, которые находились в розыске.

Также на территории шлаковых отвалов, которая находится под военизированной охраной, было выявлено 16 грузовых автомашин, 8 экскаваторов. На выезде с территории шлаковых отвалов задержаны еще два грузовика с 30 тонами металлического скраба. В 50 метрах от территории шлаковых отвалов, где расположены два садово-огородных кооператива, стражи порядка нашли несколько устройств для переработки и получения сырья для металлургического производства (металлического скраба, лома черных и цветных металлов) и другое оборудование (сварочные аппараты, резаки и т.п.). Специалисты МЧС зафиксировали грубые нарушения норм пожарной безопасности, а представители ОАО «Запорожоблэнерго» совместно с энергетиками составили акт о самовольном подключении к электросети, которая принадлежит ОАО «Запорожсталь».

По результатам проведенных мероприятий собраны материалы для возбуждения нескольких уголовных дел, в частности, за незаконный промысел. Кроме того, во временных помещениях правоохранительные органы изъяли пистолет ПМ с глушителем, 30 патронов к нему, а также вещество, похожее на наркотическое. Изъятый боевой снаряд, который находился в особо опасном состоянии, в тот же день обезврежен специалистами МЧС.

Сейчас оперативники ГУБОП отрабатывают вероятную причастность к мощному незаконному промыслу на так называемой «Махмудке» криминалитета и их коррумпированных «покровителей» в правоохранительных и контролирующих органах.

*** Шлаковые отвалы в Запорожье занимают 230 гектаров земли. Здесь хоронят отходы крупнейших предприятий города: ОАО «Запорожсталь», ОАО «Днепроспецталь», ОАО «Запорожкокс», ОАО «Запорожской завод ферросплавов». Размер накопленного металла в шлаках «Средней Балки» по разным оценкам – от 40 до 300 миллионов тонн.