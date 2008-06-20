Кабмин разрешил продавать мясо из госрезерва

Кабинет Министров Украины разрешил реализовывать мясо из государственного резерва через розничную торговлю. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 18 июня 2008 г. № 848-р «О дополнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2008 г. № 592», опубликованном на официальном сайте правительства.

Данное распоряжение дополняет распоряжение Кабмина от 12 апреля 2008 г. № 592 “О вопросе стабилизации продовольственного рынка” словами «розничная торговля». Таким образом, Кабмин согласился с предложением Минэкономики и Госкомрезерва о реализации запасов мяса, закупленного в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 12 марта 2008 г. № 190-2, через государственное предприятие “Ресурспостач” определенным Минэкономики предприятиям мясоперерабатывающей промышленности и предприятиям розничной торговли по цене, которая устанавливается как разница между стоимостью закупки мяса и суммой уплаченной ввозной пошлины.