В оккупированном Севастополе хотят поставить памятник Сталину
20:05, 22 января 2016Общество
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В оккупированном Севастополе хотят поставить памятник Сталину, соответствующая резолюция была озвучена на митинге коммунистов у памятника Ленину на Городском холме, приуроченному к 95-й годовщине со дня его смерти.
REUTERS
Об этом сообщают "Новости Крыма".
«Нами был проведен письменный опрос жителей. Из 10225 опрошенных граждан города Севастополя 9760 высказались за восстановление памятника Сталина в нашем городе, что составляет 95% принявших участие в голосовании»,- говорится в резолюции коммунистов.
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Местная ячейка КПРФ заявила о готовности взять на себя строительство и возведение памятника.
Как сообщал УНИАН, ранее открыли памятник Сталину в республике Марий Эл в поселке Шелангер.
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