В оккупированном Севастополе хотят поставить памятник Сталину

Об этом сообщают "Новости Крыма".

«Нами был проведен письменный опрос жителей. Из 10225 опрошенных граждан города Севастополя 9760 высказались за восстановление памятника Сталина в нашем городе, что составляет 95% принявших участие в голосовании»,- говорится в резолюции коммунистов.

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Местная ячейка КПРФ заявила о готовности взять на себя строительство и возведение памятника.

Как сообщал УНИАН, ранее открыли памятник Сталину в республике Марий Эл в поселке Шелангер.