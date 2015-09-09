В России открыли трехметровый памятник Сталину

Перед администрацией местного совхоза установили монумент Сталину, высотой около трех метров, пишет Радио Свобода.

Руководителем совхоза является член республиканского коммитета Коммунистической партии России. В заявлении местной организации партии идется: "интерес к И.В. Сталину возрос в последнее время, когда Россия переживает не лучшие времена, связанные с падением промышленного производства и санкциями, объявленными нам странами Запада".

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Недавно республика отличилась еще одним случаем.

13 сентября в России проидут выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ. В рамках предвыборной кампании нынешний губернатор республики Леонид Маркелов пообещал "перекопать дорогу" в поселке Шершунга. Причиной этому стал плохой прием чиновника.