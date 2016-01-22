В школах Тернополя карантин продлен на неопределенный срок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла сегодня комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете.

В частности, члены комиссии решили продлить карантин с 25 января.

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«Дата возобновления учебного процесса будет сообщена дополнительно», – сообщили в городском совете.

Тем временем сегодня на заседании оперативного штаба при ОГА по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ среди населения области было принято решение рекомендовать органам местного самоуправления, органам исполнительной власти и новообразованным общинам продлить каникулы в общеобразовательных и внешкольных учреждениях области продлить каникулы до 29 января.

Как сообщал УНИАН, из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 18 января учеба в общеобразовательных и начальных школах, кружках, лицеях и внешкольных учреждениях Тернополя была прекращена.