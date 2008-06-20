Чиновник МАГАТЭ про ядерные материалы и развивающиеся страны

К 2030 году число атомных электростанций в мире вырастет на 60%, они станут одним из ключевых источником электроэнергии.

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом заявил заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юрий СОКОЛОВ, выступая в Южной Корее в связи с 30-летием атомной энергетики в этой стране.

На сегодняшний день во всем мире работает около 440 атомных электростанций. Все они сосредоточены в 30 странах мира. 103 АЭС находятся в США, 59 — во Франции, 55 — в Японии и 31 — в России. В настоящее время строится еще 30 реакторов. Большая часть из них — в развивающихся государствах.

На долю атомных станций сегодня приходится 16% всей вырабатываемой электроэнергии. По отдельным странам эти показатели сильно разнятся: во Франции на долю ядерных электростанций приходится 78% всей потребляемой в стране электроэнергии, а в Китае — всего 2%. Однако в последнее время, с учетом резкого роста энергетической зависимости, страны Азии занимаются поиском новых источников энергии, в том числе путем строительства новых АЭС.

Представитель МАГАТЭ заявил, что, возможно, атомная энергия — выбор не всех стран мира, но новички, которые встали на этот путь, должны добиваться, чтобы ядерные установки эксплуатировались безопасно, а ядерные материалы надежно охранялись.