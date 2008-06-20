В Севастополе раскрыли 2 убийства времен криминальных «разборок» 90-х

Работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Севастополе раскрыли убийства двух участников организованной преступной группы «Генриха», занимавшейся разбоями, вымогательством и заказными убийствами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в свое время группировка насчитывала до 10 участников, в частности, россиян, армян, азербайджанцев и корейцев. Лидер банды по материалам УБОП приговорен к 13 годам лишения свободы.

Убийства двух представителей этой севастопольской банды были совершены участниками другого конкурирующего бандитского формирования города.

По материалам УБОП, Следственное управление УМВД Украины в городе Севастополе возбудило уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время дело планируют направить на рассмотрение суда.