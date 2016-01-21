В Житомире уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 16,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, по состоянию 21 января по информации горрайонного управления Главного управления ГосСЭС в области, уровень заболеваемости населения Житомира гриппом и ОРВИ на протяжении 3-й недели 2016 года превысил пороговый уровень заболеваемости на 16,8 % и составляет 95,9 на 10 тыс. населения (расчетный порог – 79,8).

Согласно сообщению, в настоящее время регистрируется уже не сезонная, а эпидемическая заболеваемость.

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Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп детского и взрослого населения.

В течение последних суток гриппом и ОРВИ в Житомире заболели 465 человек, в частности 210 детей.

По информации житомирских городских учреждений здравоохранения, за последние сутки в Житомире госпитализированы 13 взрослых и 27 детей, 2 человека находятся в реанимации.

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Как сообщал УНИАН, 14 января во внешкольных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.