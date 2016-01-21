На Житомирщине будут судить судью, сбившего насмерть мотоциклиста

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, следственным отделом прокуратуры области на этой неделе завершено досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Согласно сообщению, судья обвиняется в том, что в сентябре прошлого года в городе Олевск, управляя легковым автомобилем, нарушил правила безопасности дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 21-летний местный житель, который от полученных телесных повреждений скончался.

Сейчас обвинительный акт по уголовному производству утвержден и направлен в суд.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2015 года в Олевске на улице Промышленной автомобиль Ford под управлением судьи Олевского районного суда столкнулся с мотоциклом марки Viper, за рулем которого был 21-летний местный житель. В результате полученных телесных повреждений парень скончался в автомобиле скорой помощи.

18 декабря судье было объявлено о подозрении в грубом нарушении ПДД и совершении ДТП со смертельным исходом. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.