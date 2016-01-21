В Кременчуге упал вертолет Ми-2

Об этом сообщает Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

"В пределах аэродрома Кременчуг (Большая Кохновка), для отработки упражнения "зависание" на вертолете Ми-2 произошло его падение на бок. На борту воздушного судна находились 1 пилот-инструктор и 2 пилота-курсанта, в результате крушении никто не пострадал. Сам вертолет получил повреждения", - говорится в сообщении.

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Расследование аварии проводит Национальное бюро.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября на аэродроме Кременчугского летного колледжа НАУ упал легкий вертолет АК-1-3.