Гройсман прокомментировал заочный арест Джемилева в Крыму

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Абсурд" - первое, что мне пришло на ум, когда узнал о решении оккупационной администрации Крыма о заочном аресте народного депутата Мустафы Джемилева", - написал спикер.

Он заметил, что "человека, который не сломался под давлением репрессивной машины КГБ, который пережил ссылки и лагеря, который ставит справедливость выше собственной жизни, пытаются запугать нелепыми решениями нелегитимной администрации".

Гройсман также выразил убеждение, что сколько бы подобных решений ни выносили оккупанты в отношении Джемилева или других граждан Украины, они "не способны опровергнуть простой факт, признанный всем цивилизованным миром: Крым - это Украина!".

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Как сообщал УНИАН, суд временно оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Джемиль Темишев.

По его словам, Джемилев объявлен в федеральный розыск.

Ранее оккупационные власти Крыма запретили ему въезд на полуостров на 5 лет.