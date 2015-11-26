ФСБ России вызвала на допрос в оккупированном Крыму жену Джемилева
Крымское управление ФСБ России вызвало на допрос жену лидера крымских татар Мустафы Джемилева Сафинар.
Об этом она сообщила в комментарии «Крым.Реалии».
«Повестку прислали по поводу опор, поваленных в Херсонской области. Я позвонила (в управление ФСБ), спросила, сказали, что на Джемилева дело завели, что он способствует теракту, а я как жена его должна свидетельствовать об этом теракте. Я сказала, что я точно не участвовала в этом деле. Сейчас адвокат готовит письмо, что я отказываюсь свидетельствовать как родственница», – сказала Джемилева.
По ее словам, она должна была явиться на допрос в Симферополь 25 ноября.
Читайте такжеДжемилев: Пока нет планов подавать электричество в Крым
Лидеры крымских татар, в том числе Джемилев, инициировали блокаду Крыма, которая длится с 20 сентября.
20 ноября на территории Херсонской области в результате взрыва, вероятно, противотанковых мин, были разрушены две железобетонные опоры и повреждены еще две опоры высоковольтных линий электропередач, по которым идет электроснабжение в Крым.
Предприятие «Укрэнерго» сообщило о критическом характере повреждений опор ЛЭП и возможном отключении от электричества Крыма, части Херсонской и Николаевской областей.
В Крыму 22 ноября в 00.25 произошло отключение электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой части Украины.