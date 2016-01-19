Силовику, препятствовавшему "Радио Свобода" снимать скандальный сюжет о СБУ, присудили админарест

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Только доказательства и процессуальные документы, которые соответствуют действующим нормам украинского законодательства дали основание судье принять решение об административном аресте военнослужащего, который превысил данные ему полномочия при исполнении съемочной группой "Радио Свобода" устного редакционного задания", - написал он.

Матиос заверил, что решение о закрытии уголовного производства относительно этого инцидента, которое журналист Михаил Ткач собирается обжаловать, принято следователем военной прокуратуры законно, на основании всех без исключения материалов уголовного производства, с учетом обстоятельств охраны режимных объектов, подтвержденных судебной экспертизой, "в условиях особого периода в государстве, который проголосован народными избранниками в зале Верховной Рады".

Сам Ткач также подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.

"Мы победили в административном деле против СБУ. Суд признал, что нас задержали и незаконно удерживали и что СБУшники не могли не осознавать, что мы журналисты, а не террористы. Начальник охраны признан виновным. Спасибо всем за поддержку", - написал он.

По словам Ткача, "теперь будем отстаивать возобновление уголовного дела по 171 статье".

"Мы боремся за прецедент. Чтобы у силовиков в нашей стране больше никогда не возникало желания ломать журналистов. Спасибо следователям и прокурорам военной прокуратуры за принципиальную позицию в этом конкретном административном деле", - отметил журналист.

Напомним, что 2 октября 2015 года охрана управления СБУ в Киеве напала на журналистов "Радио Свобода" во время съемки сюжета о дорогих авто работников спецслужбы.