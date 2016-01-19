Пассажиры замерзшего поезда "Запорожье - Киев" ждали замену состава 7 часов - ГСЧС

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 18 января в 18:25 в Днепропетровской области на перегоне Железняково - Пятихатки из-за неисправности тягового оборудования произошла вынужденная остановка скоростного поезда №731 сообщением Запорожье – Киев, в котором находилось 534 пассажира.

"В 00:33 19 января электровозом поезд оттранспортирован до станции Пятихатки. В 1:50 прибывшим поездом Hyundai пассажиры отправлены в город Киев. Задержка движения составила 7 часов 20 минут", - сообщает ГСЧС.

В то же время в пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что остановка поезда произошла вследствие воздействия низких температур на систему питания поезда.

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"Локомотивная бригада поезда сделала все возможное для поддержания на должном уровне температурного режима в салоне поезда", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным "Укрзализныци", в столицу поезд "Интерсити+" №731 прибыл в 6:11. В этой связи "Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за многочасовую задержку скоростного поезда и просит с пониманием отнестись к сложностям в работе железнодорожников.