На фосфорной аварии в Ожидове нагрели руки

Службой безопасности Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, по факту растраты бюджетных средств служебными лицами Ожидовского сельского совета, выделенных в прошлом году Кабинетом министров Украины на проведение первоочередных аварийно-восстановительных работ местной школы и фельдшерско-акушерского пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранительные органы установили, что должностными лицами указанного сельсовета в сентябре-октябре 2007 года был создан тендерный комитет, которым определен подрядчик - общество с ограниченной ответственностью, - который должен был вести техническое наблюдение во время проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ. Также между заказчиком и исполнителями - тремя частными предприятиями - был заключен договор о начале указанных работ.

Однако в ноябре этого же года Тендерная палата Украины обратилась в Ожидовский сельсовет и Хозяйственный суд Львовской области с иском об отмене указанной тендерной закупки как незаконной, поскольку во время проведения тендерной процедуры по определению победителя для выполнения первоочередных аварийно-восстановительных работ служебными лицами этого сельского совета были нарушены отдельные требования статьи закона Украины „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства". Несмотря на это, должностные лица указанного сельсовета подписали с вышеназванными ООО акты приемки выполненных подрядных работ на всех объектах и перечислили на их счета бюджетные средства.

Проведенной в феврале с.г. по инициативе правоохранительных органов ревизией был выявлен факт завышения объемов выполненных ремонтных работ на сумму свыше 718 тыс. грн. Сейчас продолжается следствие.

Справка УНИАН. 16 июля 2007 года в Бусском районе Львовской области на железнодорожном переезде Красное-Броды вблизи станции Ожидов произошла авария грузового поезда. Поезд состоял из 58 вагонов, в частности, 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая с желтым фосфором. В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Ликвидация последствий аварии завершилась 27 июля.