В МИД подведут итоги визита делегации НАТО в Украину
09:38, 18 июня 2008Общество
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Состоится брифинг
Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины в 12.00 состоится брифинг, посвященный итогам визита в Украину Североатлантического Совета.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, вход - по журналистским удостоверениям.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу МИД по телефонам 238-15-29 или 238-18-41.
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