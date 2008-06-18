В МИД подведут итоги визита делегации НАТО в Украину

09:38, 18 июня 2008
Общество
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Состоится брифинг

Сегодня в помещении Министерства иностранных дел Украины в 12.00 состоится брифинг, посвященный итогам визита в Украину Североатлантического Совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, вход - по журналистским удостоверениям.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу МИД по телефонам 238-15-29 или 238-18-41.

 

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