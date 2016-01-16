Жванию снова допросили по делу Мартыненко - нардеп

Об этом сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко, передает "Украинская правда".

По его словам, второй допрос Жвании состоялся 15 января.

"По моей информации, Жвания лично пострадал из-за проделок Мартыненко: семья Жвании жила в Швейцарии и жилье оплачивалось со счета, который попал под заморозку в результате начала уголовного дела против Мартыненко в Швейцарии", - добавил он.

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Как известно, 13 января в НАБУ допросили нардепа Сергея Пашинского и экс-депутата Давида Жванию по делу о рейдерском захвате Житомирской лакомства и по делу бизнес-партнера Жвании Николая Мартыненко.

Ранее Николай Мартыненко заявил, что нардеп Сергей Лещенко распространяет фейковую информацию о якобы его преследовании.