Жванию снова допросили по делу Мартыненко - нардеп
Бывший депутат Давид Жвания был допрошен в рамках дела экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко по поставкам уранового концентрата.
Об этом сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко, передает "Украинская правда".
По его словам, второй допрос Жвании состоялся 15 января.
"По моей информации, Жвания лично пострадал из-за проделок Мартыненко: семья Жвании жила в Швейцарии и жилье оплачивалось со счета, который попал под заморозку в результате начала уголовного дела против Мартыненко в Швейцарии", - добавил он.
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Как известно, 13 января в НАБУ допросили нардепа Сергея Пашинского и экс-депутата Давида Жванию по делу о рейдерском захвате Житомирской лакомства и по делу бизнес-партнера Жвании Николая Мартыненко.
Ранее Николай Мартыненко заявил, что нардеп Сергей Лещенко распространяет фейковую информацию о якобы его преследовании.