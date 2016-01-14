Жванию и Пашинского допросили в антикоррупционном бюро

Об этом сообщает 5 канал.

Экс-регионала Жванию вызвали, чтобы услышать его показания в делах, которые касаются его бизнес-партнера Николая Мартыненко. Сам он фигурирует как свидетель.

"Вызов касается двух уголовных производств. Относительно компании "Шкода" на поставку оборудования. И второй - по горно-обогатительному комбинату урановому", - рассказал экс-депутат.

Сергей Пашинский же сам обратился в НАБУ с просьбой проверить обвинения в его адрес по делу относительно попытки рейдерского захвата компании "Житомирські ласощі". По его же заявлению Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство.

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"14 декабря обратился в Антикоррупционное бюро с просьбой возбудить уголовное дело. Добавил все эти документы, которые там, кстати, журналисты мне передали. И попросил объективно всесторонне расследовать это. Вчера мне позвонил детектив и пригласил сегодня прибыть на допрос", - сообщил Пашинский.