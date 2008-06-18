Иностранцы покупали бы в Украине страховые компании, но...

Через три-четыре года можно ожидать новую волну покупок украинских страховщиков.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор инвестиционно-банковского департамента Инвестиционной группы «Сократ» Владислав ОСТАПЕНКО.

По его словам, украинский рынок страхования все еще интересен иностранным компаниям, при этом привлекательных объектов для покупки в Украине осталось мало.

«Мы практически каждый месяц получаем запросы относительно наличия интересных для приобретения компаний. Запросы абсолютно разные - некоторых инвесторов интересует больше медицинское страхование и компании, которые работают в этой сфере, других интересуют универсальные страховые компании, которые имеют филиальную сеть, и т.д. Но следует отметить, что объектов на продажу очень ограниченное количество, а качественных объектов на продажу еще меньше», - сказал В.ОСТАПЕНКО.

Он также отметил, что объемы сбора украинскими СК страховых платежей по мировым меркам являются совсем небольшими и в несколько раз меньше, чем хотели бы видеть иностранные инвесторы. Так, в Украине работают всего несколько компаний, у которых объем сбора страховых платежей достигает отметки 100 млн. долл.

«Даже если компания, которая собирает 100 млн. долл. страховых платежей (а таких в Украине только три - НАСК «Оранта», ИНГО и Дженерали Гарант), то 100 млн. долл. - это немного, потому что страховые группы собирают миллиарды, и 100 млн. долл. может быть скорее «входным билетом»». Если говорить об остальных компаниях, то там, по большому счету, объемы до 20-30 млн. долл., что в два, три, четыре раза меньше, чем хотели бы видеть крупные иностранные игроки, – пояснил В.ОСТАПЕНКО. – Исходя из этого, можно сказать, что сегодня вошли те игроки, которые верят в страховой рынок Украины и считают, что он будет развиваться, станет намного больше, чем сейчас. Они вошли просто для того, чтобы иметь свой «блокпост» на этой территории. Да, компания занимается развитием менеджмента, ставит задачи, но все может измениться года через 3-4, когда компании подрастут, интерес к ним станет больше и может произойти второй «передел».

При этом, по словам эксперта, еще в текущем году можно ожидать несколько сделок по покупке украинских страховых компаний, при этом таких сделок вряд ли будет больше трех.

«Я думаю, что не больше трех, и то это оптимистичный прогноз. Мы предполагаем, что летом может состояться одна сделка», - отметил он, добавив, что вопрос о том, сколько украинских компаний, представляющих страховую отрасль, могут получить иностранного инвестора до конца года, остается открытым.

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