Апелляционный суд рассмотрит ходатайство об определении подсудности дела "бриллиантовых прокуроров" 19 января

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда столицы, добавив, что рассмотрение ходатайства назначено на указанную дату в связи с ненадлежащим уведомлением стороны защиты о судебном рассмотрении указанного вопроса.

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Судебное заседание назначено на 14:45.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина задержали за получение взятки 5 июля.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также было задержано предпринимателя Валерия Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала дело так называемых «бриллиантовых прокуроров» в Печерский райсуд Киева.