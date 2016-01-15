Апелляционный суд рассмотрит ходатайство об определении подсудности дела "бриллиантовых прокуроров" 19 января
Апелляционный суд Киева рассмотрит ходатайство об определении подсудности дела бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца, заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и гражданина Валерия Гибаленко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда столицы, добавив, что рассмотрение ходатайства назначено на указанную дату в связи с ненадлежащим уведомлением стороны защиты о судебном рассмотрении указанного вопроса.
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Судебное заседание назначено на 14:45.
Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина задержали за получение взятки 5 июля.
Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Также было задержано предпринимателя Валерия Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.
4 января Генеральная прокуратура передала дело так называемых «бриллиантовых прокуроров» в Печерский райсуд Киева.