Крым "бесповоротно" отказался от поставок электроэнергии из Украины - оккупационное правительство полуострова

По его словам, Крым способен покрыть потребности в энергетике за счет наращивания собственной генерации и поставок из Краснодарского края через энергомост, передает РИА Новости.

"Мы отказались от украинской электроэнергии окончательно и бесповоротно, она нам не нужна, мы на нее никогда и не рассчитывали. В последнее время мы вообще ее не включали в общую энергетическую схему полуострова", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября из - за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, что идут с Украины.

На полуострове был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов подписать договор о поставке электроэнергии в Крыму при условии, что полуостров в договоре будет значиться как часть Украины.