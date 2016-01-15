Крым "бесповоротно" отказался от поставок электроэнергии из Украины - оккупационное правительство полуострова
Крым "окончательно" отказался от поставок электроэнергии из Украины, сообщил "первый вице-премьер" пророссийского оккупационного крымского правительства Михаил Шеремет.
По его словам, Крым способен покрыть потребности в энергетике за счет наращивания собственной генерации и поставок из Краснодарского края через энергомост, передает РИА Новости.
"Мы отказались от украинской электроэнергии окончательно и бесповоротно, она нам не нужна, мы на нее никогда и не рассчитывали. В последнее время мы вообще ее не включали в общую энергетическую схему полуострова", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября из - за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, что идут с Украины.
На полуострове был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов подписать договор о поставке электроэнергии в Крыму при условии, что полуостров в договоре будет значиться как часть Украины.