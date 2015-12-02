Аксенов пообещал, что энергоблокада оккупированного Крыма "скоро закончится"

Об этом на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации заявил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передает Lenta.ru.

"Поверьте, я знаю, что я говорю", - заверил он.

Ранее Аксенов заявлял, что энергомост из Краснодарского края в Крым, вероятно, начнет работу 5-6 декабря.

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"Ситуация изменится после 5-6 числа, как только заработает энергомост, но к дате не привязываем, потому что сроки у них до 22, но надеюсь, что будет все раньше", - заявил он, отвечая на вопрос о подключении котельных.

Как сообщалось, в ночь на 22 ноября в Чаплинке Херсонской обл. произошел подрыв электроопор, которые подают электроэнергию в оккупированный Крым, в результате чего полуостров остался без электроснабжения.