Аксенов пообещал, что энергоблокада оккупированного Крыма "скоро закончится"
Энергоблокада оккупированного Россией полуострова "скоро закончится".
Об этом на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации заявил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передает Lenta.ru.
"Поверьте, я знаю, что я говорю", - заверил он.
Ранее Аксенов заявлял, что энергомост из Краснодарского края в Крым, вероятно, начнет работу 5-6 декабря.
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"Ситуация изменится после 5-6 числа, как только заработает энергомост, но к дате не привязываем, потому что сроки у них до 22, но надеюсь, что будет все раньше", - заявил он, отвечая на вопрос о подключении котельных.
Как сообщалось, в ночь на 22 ноября в Чаплинке Херсонской обл. произошел подрыв электроопор, которые подают электроэнергию в оккупированный Крым, в результате чего полуостров остался без электроснабжения.