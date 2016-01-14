В Киеве на выходных ожидается ухудшение погоды

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА). Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 15 января в столице ожидается гололедица, облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

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16-17 января ожидается ухудшение погодных условий. В частности, 16 января ночью сильный снег, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, метель, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

17 января ожидается небольшой снег, температура ночью и днем 7-9° мороза, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек.

18-19 сохранится холодная погода с температурой ночью 12-14° мороза, днем 8-10° мороза. 18 января преимущественно без осадков, 19 января – небольшой снег.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит владельцев частного транспорта с пониманием отнестись к ситуации и не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать процессу очистки улично-дорожной сети от снега.

Специалисты также советуют по возможности не пользоваться собственным автотранспортом в случае ухудшения погодных условий.