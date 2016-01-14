Родственники жертв МН17 требуют предоставить следователям радиолокационные данные - СМИ

Как сообщает Радио Свобода,

родственники написали письмо премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, в котором выразили протест, что данные первичного радиолокатора не предоставлены следователям ни украинской, ни российской стороной.

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«Мы не можем принять то, что люди отказались предоставить важную информацию», - отмечается в письме.

Родственники призвали Рютте оказывать давление на ООН или Международную организацию гражданской авиации с требованием передать эти данные следователям.

Семьи надеются, что это может помочь определить, кто выпустил ракету в самолет.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла вследствие детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» на востоке Украины».

Председатель Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Нидерланды опубликуют окончательный доклад по катастрофе самолета Boeing рейса MH17 весной 2016 года.