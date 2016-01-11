На Закарпатье предупредили об опасности схода лавин

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском гидрометцентре.

Как говорится в сообщении, вечером 11, ночью и утром 12 января по Закарпатской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, в горах - местами мокрого снега. В горах местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед.

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По данным гидрометцентра, учитывая осадки вечером 11 января, на реках возобновится повышение уровней воды с выходом воды на пойму.

Выход на пойму ожидается на большинстве рек Закарпатья. В частности, на реке Тиса на участке «Рахов-Хуст» ожидается повышение уровня воды на 1-1,5 метра; в нижних течениях реки Уж - на 1,5-2 метра.

«Самая сложная ситуация может возникнуть в нижних течениях Боржавы, где ожидается повышение уровня воды 12 января по сравнению с данными на 11 января еще на 0,6-1,1 метра. Возможно подтопление сельхозугодий шесть сел Иршавского района и автодороги «Виноградово-Шаланки», - добавили в гидрометцентре.

Еще одно штормовое предупреждение объявлено на территории горных районов Закарпатья в связи с опасностью схода снежных лавин.

Так, по данным Гидрометцентра, 11-12 января в результате дождей и мокрого снега на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется повышенная степень лавиноопасности. «Снег старый, влажный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно спонтанный сход малых и отдельных средних лавин и «карнизов», - говорится в сообщении.

Учитывая такую ситуацию, Управление ГСЧС в Закарпатской области обратилось к туристам и любителям экстремальных видов спорта с просьбой в период сложных погодных условий или при объявлении лавиноопасности воздержаться от походов в горы.