Яценюк о студентах, лишних вузах и о том, что надо меньше красть

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает необходимым сократить в Украине количество высших учебных заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в частности, сегодня во время посещения Национального университета «Острожская академия» (г. Острог Ровенской области) А.ЯЦЕНЮК отметил, что действующие сегодня тысяча вузов - «многовато».

«Чтобы сократить их количество, можно пойти двумя путями – статистическим, то есть ввести новую волну аттестации, но этот путь является ложным. Другой более прагматический - формирование перечня вузов, которые наиболее привлекательны для работодателей, для людей, которые нуждаются в мудрых детях, - сказал председатель ВР. - Это будет самый лучший путь, когда мы отсеем мусор, который есть в системе образования».

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, Украина нуждается в формировании и становлении мощного образования. Украинская образовательная система должна воспитывать личность, считает он.

Говоря в этом контексте о финансировании украинских вузов, спикер отметил, что сейчас объем финансирования государственного заказа составляет 10 млрд. грн. «Когда говорят, что денег нет, - деньги есть, их нужно меньше красть и более эффективно использовать – тогда будет порядок», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Председатель Верховной Рады Украины также призвал студентов не оставаться безразличными к тем политическим процессам, которые проходят в Украине. «Мой призыв - чтобы политический процесс не прошел мимо вас. И вы как новая генерация должны быть готовы, в том числе, в будущем, заменить и меня, привнести новые идеи для Украины, – сказал А.ЯЦЕНЮК. - Идеи ничего не стоят без человека, который способен привнести их в общество».

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины также презентовал профессорско-преподавательскому составу и студентам свою книгу «Банківська таємниця часів Помаранчевої революції».