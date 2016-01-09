На Сумщине насыпало до полуметра снега

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня во время областного видео-селекторного совещания по вопросам оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий, которое провел первый заместитель председателя ОГА Александр Марченко.

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Согласно сообщению, все службы Сумской области с утра 8 января работают в усиленном режиме и готовы противостоять очередным вызовам непогоды.

По словам заместителя директора департамента гражданской защиты населения ОГА Сергея Лукашенко, за последние два дня в городе Ромны толщина снежного покрова составила 55 см, в м. Лебедин – 30 см, в м. Сумы – 23 см, в м. Глухов – 20 см. Наибольшее количество осадков выпало на юге области.

«Значительное количество осадков в виде мокрого снега осложнила функционирование всех объектов жизнеобеспечения и хозяйствования. Массовых повреждений в электрических сетях области не зарегистрировано. По состоянию на 10.00 9 января к проведению снегоочистительных работ было привлечено 210 единиц инженерной, специальной и автомобильной техники и 1 тысяча 100 человек личного состава», – отметили в пресс-службе ОГА.

Ни одна дорога на Сумщине из-за непогоды не закрыта.

Бесперебойная доставка продуктов питания в магазины, расположенные в населенных пунктах Сумской области с ограниченным транспортным сообщением вследствие снежных заносов, организованна с использованием техники повышенной проходимости.

Устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения контролируют 43 аварийно-восстановительные бригады компаний «Сумыоблэнерго», «Укртелеком» и «Сумыгаз».

Марченко поручил руководителям местных органов власти в районах и городах безотлагательно принимать все меры для безусловного обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов области в условиях непогоды.

Также 11-12 января в Сумской области ожидается осложнение погодных условий, на дорогах гололедица, ночью и утром в восточных областях Украины, в частности, в Сумской – местами сильный снег (местами с дождем), налипание мокрого снега.

В связи с этим ОГА призвала водителей без необходимости не выезжать на дороги.

По информации Сумского автовокзала, из-за сильных снегопадов 8 января по области в рейсы не вышли около половины, а иногда - до 80% автобусов.