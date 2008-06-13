Минспорта: НСК "Олимпийский" реконструировать некому

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта выражает сомнение относительно возможности реализации предложенной компанией Аrсhasia Design Group Limited концепции реконструкции НСК “Олимпийский”.

Об этом говорится в переданном УНИАН официальном заявлении пресс-службы Министерства.

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе, в вопросах, связанных с реконструкцией НСК "Олимпийский", Минспорта действует в соответствии с действующим законодательством и национальными интересами.

Реконструкция центральной спортивной арены, которая должна принять финал чемпионата Европы по футболу 2012 года, - говорится в заявлении – одна из первоочередных и приоритетных задач Министерства.

Учитывая масштабность и сложность проекта, Министерством было инициировано проведение открытого архитектурного конкурса по определению лучшего проектного предложения по реконструкции НСК "Олимпийский". 14 апреля жюри определило победителя конкурса – компанию Аrсhasia Design Group Limited.

24 апреля в соответствии с условиями конкурса Министерство рекомендательным письмом пригласило победителя конкурса для участия в переговорах с целью скорейшего подписания соглашения.

С начала переговоров с Аrсhasia Design Group Limited (5-8 мая) до сих пор Министерство оказывало всяческое содействие компании, понимая важность данного проекта. Однако Аrсhasia Design Group Limited неоднократно высказывала неготовность соблюдать сроки выполнения проекта, его финансовых и партнерских обязательств, утверждают в пресс-службе.

Несмотря на то, что Министерство принимало меры по отражению в проектном предложении Аrсhasia Design Group Limited организации мер безопасности во время проведения матчей, в последнем презентованном компанией проекте эти решения не нашли своего отражения. Что лишний раз подтвердило позицию экспертов УЕФА об отсутствии у компании понимания базовых принципов проектирования стадионов и организации безопасности, отмечают в Министерстве.

Независимые эксперты по вопросам проектирования стадионов, которые находились в Украине в начале июня 2008 года по приглашению Министерства, подтверждают выводы экспертов УЕФА, выражая сомнение в возможности реализации предложенной Аrshasia Design Group Limited концепции реконструкции стадиона.

Украинская сторона заявляет, что с технической точки зрения предложенный проект Аrshasia Design Group Limited не в полной мере отвечает требованиям УЕФА по безопасности.

Также у Министерства есть вопросы к юридическому статусу Аrshasia Design Group Limited, который, как отмечается в заявлении, до сих пор остается неопределенным. “Компания до сих пор не предоставила документов, которые подтверждают право на осуществление какой-либо деятельности в Украине, а также не предложила организационной схемы выполнения работ по реконструкции стадиона, которая бы отвечала законодательству Украины”, - сообщили УНИАН в Министерстве.

Вместе с тем, в Минспорта отмечают, что на протяжении последних десяти дней после поручения Президента Украины по урегулированию противоречий, связанных с подготовкой стадиона НСК “Олимпийский”, были приняты решения, призванные в кратчайшие сроки завершить организационный этап и начать реконструкцию.