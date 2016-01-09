В Украине объявили штормовое предупреждение
10:20, 09 января 2016Общество
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Как сообщает Укргидрометцентр, днем на дорогах большей части страны ожидается гололедица.
На Левобережной Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с / Фото УНИАН
Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Укргидрометцентр, днем на дорогах большей части страны ожидается гололедица.
На Левобережной Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В восточных областях и на Закарпатье – местами гололедица.
Днем температура будет от 2 до 4, а ночью от 7 до 9 градусов мороза.
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В южных регионах температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла днем, и от 3 до 5 градусов мороза ночью.
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