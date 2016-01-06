В Днепропетровской области у пассажира автобуса изъяли 11 гранат
Сотрудники полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины изъяли у пассажира автобуса 11 гранат и запалы к ним.
Об этом говорится в сообщении отдела управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что 5 января в 17:45 сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ остановили на блокпосту пассажирский автобус сообщением «Красноармейск - Днепропетровск».
В автобусе в качестве пассажира находился мужчина с военным рюкзаком, который вызвал подозрение правоохранителей.
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Во время осмотра его личных вещей в рюкзаке в полиэтиленовом пакете было обнаружено 9 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1 и 11 запалов к ним.
После обнаружения боеприпасов на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт. Боеприпасы были изъяты.
Задержанным оказался 20-летний военнослужащий, житель Черниговской области. Его доставили к Межевского отделения полиции. Проводится проверка.