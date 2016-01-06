В Днепропетровской области у пассажира автобуса изъяли 11 гранат

Об этом говорится в сообщении отдела управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 5 января в 17:45 сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ остановили на блокпосту пассажирский автобус сообщением «Красноармейск - Днепропетровск».

В автобусе в качестве пассажира находился мужчина с военным рюкзаком, который вызвал подозрение правоохранителей.

Читайте такжеНа Днепропетровщине у пассажира рейсового автобуса нашли гранаты и взрывчатку

Во время осмотра его личных вещей в рюкзаке в полиэтиленовом пакете было обнаружено 9 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1 и 11 запалов к ним.

После обнаружения боеприпасов на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт. Боеприпасы были изъяты.

Задержанным оказался 20-летний военнослужащий, житель Черниговской области. Его доставили к Межевского отделения полиции. Проводится проверка.