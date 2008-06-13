В Азовском море через неделю нашли тела двух рыбаков

По состоянию на 13 июня в Азовском море найдены тела двух из трех рыбаков, жителей села Безымянное, которые 6 июня в районе села Широкино Донецкой области перевернулись на моторной лодке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Поиск третьего рыбака продолжается. Ситуация находится под контролем Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС и Главного управления МЧС в Донецкой области.