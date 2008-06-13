На Киевщине автомобиль протаранил ограду церкви: есть жертвы

Трагедией началось утро пятницы, тринадцатого июня, в с. Крюковщина Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, около четырех часов утра водитель автомобиля "Toyota Camry" (1980 г.р.), двигаясь в направлении г. Боярка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате на одном из закруглений дороги утратил контроль над управлением автомобиля и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на каменное ограду сельской церкви.

В результате ДТП водитель и два пассажира (1980 и 1983 гг. р.), погибли на месте происшествия, еще два пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в Боярскую больницу.