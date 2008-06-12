Открылся "Алюмим" - городок для детей из проблемных еврейских семей

Еврейская община Житомирской области открыла первый всеукраинский городок для детей из неблагополучных еврейских семей «Алюмим».

Как передает корреспондент УНИАН, городок расположен под Житомиром в селе Заричаны на 12 га земли.

Как сообщил на его открытии первый секретарь Посольства Израиля в Украине Феликс МИНДЕЛЬ, заведение построено «на средства американских и израильских спонсоров», оно по-современному оборудовано и рассчитано на разных детей, прежде всего на детей-сирот.

"В городке могут жить и дети из неполных семей, а также те, чьи родители лишены родительских прав или не могут дать ребенку надлежащее образование. Они будут учиться в Житомирской частной гимназии «Ор Авнер» и после ее окончания смогут продолжить учебу в вузах на спонсорские средства», - сказал Ф.МИНДЕЛЬ.

Он также уточнил, что проживание, питание и учеба для жителей детского городка будет бесплатным.

В городок входят основной корпус для проживания 72 детей, медицинский корпус, дом для зарубежных (преимущественно израильских) преподавателей, воспитателей и гостей - родственников детей. Городок также имеет собственную котельную с горячим водоснабжением, трансформаторную подстанцию и очистительные сооружения. На сооружение "Алюмима" было израсходовано свыше 2 млн. дол.

Сейчас в городке проживает 32 ребенка из неблагополучных еврейских семей из разных регионов Украины.

В открытии городка приняли участие также активисты еврейской общины области, представители областных властей.

Инициировали открытие "Алюмима" главный раввин Житомира и Северной и Западной Украины Шломо ВИЛЬГЕЛЬМ и журналисты.