Открылся "Алюмим" - городок для детей из проблемных еврейских семей
На споносорские средства
Еврейская община Житомирской области открыла первый всеукраинский городок для детей из неблагополучных еврейских семей «Алюмим».
Как передает корреспондент УНИАН, городок расположен под Житомиром в селе Заричаны на 12 га земли.
Как сообщил на его открытии первый секретарь Посольства Израиля в Украине Феликс МИНДЕЛЬ, заведение построено «на средства американских и израильских спонсоров», оно по-современному оборудовано и рассчитано на разных детей, прежде всего на детей-сирот.
"В городке могут жить и дети из неполных семей, а также те, чьи родители лишены родительских прав или не могут дать ребенку надлежащее образование. Они будут учиться в Житомирской частной гимназии «Ор Авнер» и после ее окончания смогут продолжить учебу в вузах на спонсорские средства», - сказал Ф.МИНДЕЛЬ.
Он также уточнил, что проживание, питание и учеба для жителей детского городка будет бесплатным.
В городок входят основной корпус для проживания 72 детей, медицинский корпус, дом для зарубежных (преимущественно израильских) преподавателей, воспитателей и гостей - родственников детей. Городок также имеет собственную котельную с горячим водоснабжением, трансформаторную подстанцию и очистительные сооружения. На сооружение "Алюмима" было израсходовано свыше 2 млн. дол.
Сейчас в городке проживает 32 ребенка из неблагополучных еврейских семей из разных регионов Украины.
В открытии городка приняли участие также активисты еврейской общины области, представители областных властей.
Инициировали открытие "Алюмима" главный раввин Житомира и Северной и Западной Украины Шломо ВИЛЬГЕЛЬМ и журналисты.