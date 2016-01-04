СБУ изъяла на Волыни партию янтаря на 1,5 миллиона
10:53, 04 января 2016Общество
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В Волынской области Служба безопасности Украины разоблачила подпольный цех по незаконной обработке янтаря.
На Волыни изъяли крупную партию янтаря / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, местный житель оборудовал предприятие в складском помещении около Луцка.
Во время обыска правоохранители изъяли 24 килограмма камня, более 400 шариков готового к продаже янтаря и четыре станка для обработки.
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Стоимость изъятого камня на «черном рынке» превышает 1,5 миллиона гривень.
Устанавливаются лица, причастные к незаконной добыче и обработке янтаря.
Во время обыска на складе обнаружили янтарь / sbu.gov.ua
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