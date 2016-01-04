СБУ изъяла на Волыни партию янтаря на 1,5 миллиона

Как сообщает пресс-центр СБУ, местный житель оборудовал предприятие в складском помещении около Луцка.

Во время обыска правоохранители изъяли 24 килограмма камня, более 400 шариков готового к продаже янтаря и четыре станка для обработки.

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Стоимость изъятого камня на «черном рынке» превышает 1,5 миллиона гривень.

Устанавливаются лица, причастные к незаконной добыче и обработке янтаря.