Вблизи Светлодарска саперы обнаружили российскую кассетную противотанковую мину (фото)

Так, специалисты центра разминирования Вооруженных Сил Украины организуют допуск местным энергетикам к опасным участкам, чтобы те имели возможность проводить дефектовку и ремонтно-восстановительные работы высоковольтных линий электропередач Углегорской ТЭЦ, сообщает пресс-центр АТО на свои странице в Facebook.

Читайте такжеВ Сватово саперы уже уничтожили более 28 тысяч взрывоопасных предметов

По данным пресс-центра, вблизи Светлодарска саперы переместили объект на другой участок с помощью заряда малой мощности. Далее роботизированная система MOD-2 испытала взрывоопасный предмет в нескольких проекциях, что дало возможность подойти к объекту и снять маркировку российской противотанковой мины.

«Мы обнаружили российскую кассетную противотанковую мину ПТМ-3, которая работает дистанционно, - сообщил руководитель саперного подразделения с позывным «Самаран». – Она могла сработать в момент, когда поблизости проезжала бы машина или военная бронетехника. Поэтому мы работали быстро и эффективно».

В пресс-центре подчеркнули, что «эта дистанционная взрывчатка в очередной раз подтверждает присутствие российского вооружения на территории Украины. По договоренностям достигнутым в Минске, украинские Вооруженные Силы не используют такие кассетные противотанковые мины».