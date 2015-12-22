На Донбассе разминирование началось на 4 из 12 определенных объектах на линии соприкосновения - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

В частности, она рассказала, что на сегодняшней встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности, в которой Украину представляет Евгений Марчук, ключевым был вопрос разминирования.

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"По четырем из 12 определенных инфраструктурных жизненно важных объектов на линии соприкосновения, разминирования уже началось. Также была острая дискуссия о нарушении режима прекращения огня (к сожалению, в последние дни ситуация значительно ухудшилась) и нарушений с отводом тяжелой техники", - сообщила Геращенко.

По ее информации, в экономической группе, где Украину представляет Игорь Еремей, ключевыми вопросами остаются вопросы водоснабжения и жизнедеятельности региона. Также обсуждалась экологическая ситуация в Украине.

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"Противоминная деятельность является ключевой для обсуждения в гуманитарной и сфере безопасности подгруппах. И конечно, гуманитарная и экономическая ситуация напрямую связаны с безопасностью", - заявила Геращенко.