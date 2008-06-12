Яценюк выступает за непопулярные решения

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за приватизацию жилищно-коммунальной сферы и за кардинальное изменение ценовой и тарифной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Председателя ВР, об этом он заявил сегодня во Львове во время встречи с членами президиума Львовского областного совета, исполкома городского совета Львова, коллегии облгосадминистрации, председателями районных советов и председателями городов областного значения.

«Это непопулярная позиция, но все же нужно принимать это сложное экономическое решение», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Касаясь проблем жилищно-коммунального хозяйства, Председатель ВР посоветовал местным руководителям финансировать эту сферу путем компенсации процентной ставки через привлечение кредитов.